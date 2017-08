Ønsker ikke fjelloven i nord

Norges Jeger- og Fiskerforbund ønsker ikke at fjelloven innføres i Nord-Norge, selv omd e mener den fungerer i sør.

Det skriver NRK. Ifølge NRK frykter de at modellen med fjellstyrer som forvalter utmarka ikke er en god løsning for Nord-Norge, selv om de mener modellen fungerer i Sør-Norge.

Bardu er en av kommunene i Nordland og Troms som har trossa sentralmakta, og vedtatt å innføre fjelloven som gjelder sør i landet.

– Vi ønsker en videreføring av dagens bestemmelser for jakt og fiske i Nordland og Troms. Dersom man innfører fjelloven slik den gjelder i Sør-Norge, innebærer det at man får en endring slik at de lokale fjellstyrene kan velge å forbeholde småviltjakt med hund til folk i den kommunen det gjelder. Dette er en endring som vi mener ikke er ønskelig. Sett fra den lovgivingen som er i dag og den ordningen som er i dag, og det faktum at mange i Nordland og Troms bor i de kystnære områdene, og ikke i de indre strøkene hvor man har de store områdene med statsallmenning, sier Siri Parmann i Norges Jeger- og Fiskerforbund til NRK.