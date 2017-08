Et vogntog havnet i grøfta på FV 851 ved Fagertun i Bardu.

Uhellet skjedde tirsdag ettermiddag. Politiet meldte om utforkjøringa klokka 15.55.

Føreren av vogntoget kom fra det hele litt forslått. Han blir sjekket på legevakta.

Politiet melder at kjøretøyet ligger i grøfta, og at det ikke er til hinder for annen trafikk.

Vogntoget blir tatt opp av et bergingfirma.