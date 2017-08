Utfor veien med laks for 1 million

Fullastet med laks kjørte denne lastebilen av veien i Salangen tirsdag ettermiddag.

Lastebilen fra Bring hadde vært ved Salaks og lastet 19,5 tonn laks til en verdi av cirka 1 million kroner da uhellet skjedde.

På vei ut til markedet med fisken på fylkesvei 851, like ved krysset til Elvenes, var sjåføren uheldig og kom utfor veikanten. Følgene ble at hele ekvipasjen veltet over på sida i grøfta.

Sjåføren til legesjekk

Sjåføren kom fra det hele litt forslått. Han ble kjørt til TMS i Bardu for legesjekk.

Tirsdag kveld er Walthers Biliberging på plass ved havaristen for å få kjøretøyet på veien igjen.

Lasta intakt

Ken-Rune Bekkeli I Salaks mener det skal la seg gjøre å berge all laksen også.

- Laksen er ikke lenger vår sak ettersom vi har solgt den. Det er en forsikringssak. Men så lenge kassene er tett og intakt er det ingen problemer med å fortsatt bruke fisken til menneskemat. Jeg regner med at lasta blir hentet og fraktet til Brødr. Karlsen på Husøy for produksjon til filet, sier Ken-Rune Bekkeli.