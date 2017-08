Nye redningshelikoptre ett til to år forsinka

Det nye redningshelikopteret AW-101 er et halvt år på etterskudd. Dokumentasjonskrøll gjør at Sea King må fly ett til to år ekstra.

Det melder Forsvarets Forum. Grunnen er at de ikke har nødvendig dokumentasjon for teknisk sertifisering.

– En teknisk sertifisering (military type certificate) av et militært luftfartøy i et annet land er ikke det samme som at det er godkjent for bruk i Norge; det kan skyldes for eksempel klima, topografi, bruk eller våpen. Norske myndigheter har et nasjonalt ansvar for luftdyktigheten av militære fly. Dette er det vi i Forsvarsmateriells avdeling for luftkapasiteter (FMA) på Kjeller holder på med. Det medfører at FMA må gå igjennom all dokumentasjon før Forsvaret kan begynne operasjoner med nye redningshelikoptre. Utfordringen nå er at vi får maskiner og dokumentasjon samtidig, og det er en krevende eksersis. I tillegg leveres dokumentasjonen segmentert, der hver leveranse krever ny gjennomgang. Det er her usikkerheten ligger, forteller brigader Diederik Willem Kolff, (bildet) sjef Luftkapasiteter i FMA til Forsvarets Forum.

Forsinkelsene gjør at man må oppgradere Sea King-helikoptrene, slik at de kan drifte i et par ekstra år.

Totalt er 16 nye helikoptre kjøpt inn og skal overta for Sea King helikoptrene fra 1972. De nye helikoptrene skal fases gradvis inn frem mot 2022. De 16 nye maskinene har en kostnad på 6,25 milliarder kroner, inklusive reservedelslager.