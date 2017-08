grunnleggende oppgave er å ivareta Norges sikkerhet og trygghet, våre interesser og verdier. Forsvaret skal utgjøre en krigsforebyggende terskel og sikre troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar. Vi vil styrke forsvarsevnen i Nord-Norge med relevante bidrag fra alle forsvarsgrener.

Dette slår Arbeiderpartiet fast i sitt program for neste stortingsperiode. Forsvars- og sikkerhetspolitikken er en av grunnsteinene i et hvert lands politikk. Dette krever prioritering, langsiktighet og stabile rammer over tid. Arbeiderpartiet tar ikke lett på denne oppgaven, og vi ønsker å lytte til flest mulig og bygge bredest mulig støtte til de valg som gjøres.

Dette var bakgrunnen for at fylkesrådet under min ledelse tok initiativ til tverrpolitisk innspill før behandling av LTP, Troms 1-dokumentet. Dette var også grunnlaget for at vi fulgte det opp, og startet arbeidet med et nytt tverrpolitisk dokument, Troms 2, som innspill til landmaktsutredningen som skal behandles politisk denne høsten og vinteren. Jeg er glad for at dette samarbeidet har resultert i et bredt forankret og godt gjennomarbeidet dokument. Jeg registrerer at hovedbudskapet i dokumentet er at landmakten trenger et løft. Dette er en vurdering jeg støtter.

Dokumentet peker på flere viktige forhold og gir noen anbefalinger. De økonomiske rammene må bygge på realistisk opptrappingsplan i tråd med vedtatte NATO-målsetninger. Dette mener jeg blant annet betyr at trygghet og sikkerhet må prioriteres for ytterligere skattekutt til de få. Hæren trenger nytt materiell, luftvern, artilleri og stridsvogner. Noen av disse behovene er relativt akutte. Hæren trenger en dedikert helikopterstøtte, lokalisert i Hærens kjerneområde Indre Troms og Bardufoss. Bn 2 på Skjold må bevares som en stående styrke. Heimevernets størrelse og utdanningsavdelinger må styrkes.

Jeg konstaterer at konklusjonene til både Troms 2 dokumentet, Statusrapporten fra Landmaktsutredningen og den langtidsplan som den forrige Ap-ledede regjering fikk vedtatt i 2012 konkluderer med mye av det samme. Landmakten trenger et løft, og landmakten trenger nytt materiell. Da tillater jeg meg å stille spørsmålstegn med hva forsvarsministeren og regjeringen så, som gjorde det valgte å utsette og forskyve viktige anskaffelser og vedtak for Hæren? Var det manglende viljen til å bevilge penger til landmakten? Var skattekutt viktigere?

Og før noen spør, stilte ikke Ap seg bak LTP-forliket? Ja det gjorde Ap, og gjennom forliket fikk vi inn viktige endringer for landmakten. Endringer før LMU er behandlet. Vi øket budsjettet i 2017 med ca 300 millioner kroner — som bidro til bedre vedlikehold i Hæren. Vi fikk fremskyndet anskaffelse av luftvern. Vi fikk avsatt mer penger til både mer utstyr og mer trening i Heimevernet. Og vi stoppet flytting av Bell-helikopter fra Bardufoss, inntil landmaktsutredningen var ferdig. Og akkurat på dette punkt har Arbeiderpartiet allerede konkludert — helikoptrene blir på Bardufoss. Ferdig snakka på det punktet.

Takk til alle som har bidratt til at Troms 2-dokumentet har blitt et viktig innspill til den politiske behandlingen av landmaktsutredningen. Jeg tar med meg innspillene og argumentasjonen. Hovedbudskapet er klart — landmakten trenger et løft.