Urinerte utenfor spisestedet - måtte punge ut

21-åring måtte betale etter lovbrudd.

Det var ved midnatt, natt til 17. juni i år, at den unge mannen på 21 år ble tatt av politiet for urinering. Mannen urinerte utenfor et spisested på Setermoen i Bardu.

For lovbruddet ble mannen bøtelagt med 3000 kroner. Om boten ikke blir betalt er straffen fengsel i seks dager.