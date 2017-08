Sol og pent vær, nyt det mens det varer

For i ettermiddag kan det komme regn om du bor på ytre strøk.

Høsten tar stadig strammere grep om været i nord og starten på denne uken blir ikke noe likere.

Ifølge meteorologisk institutt på yr.no vil det veksle mellom regn og sol i Midt-Troms både i dag, mandag, og tirsdag.

Mandag starter med sørlig frisk bris utsatte steder. Det blir oppholdsvær og perioder med sol.

Regn på kvelden

Fra i ettermiddag av blir det imidlertid tilskyende og etter hvert litt regn i ytre strøk, opplyser yr.no.

Tirsdag starter med regn i Midt-Troms og det blir sørøstlig liten kuling utsatte steder før det ut over formiddagen blir litt minkende og dreiende på sørlig retning. Det blir økende mengde nedbør om ettermiddagen, melder yr.no for det generelle værvarselet for hele Troms.

Fine høsttemperaturer

Temperaturene blir stort sett tosifrede disse dagene, og fine til starten av høst å være. På Finnsnes blir det opp mot 13 grader mandag, og 14 grader tirsdag, mens det på innlandet på Bardufoss blir opp mot 14 grader på mandag og 15 på tirsdag. I Ersfjorden på Senja blir det bare 12 grader på det varmeste i dag, mens det tirsdag blir 14 i følge yr.no.