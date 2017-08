Råkjørte over Gisundbrua - men der sto politiet

19-åring må betale dyrt for fartsovertredelse.

En 19 år gammel gutt kjørte sent om kvelden tirsdag 20. juni alt for fort over Gisundbrua i Lenvik. Han ble målt til å kjøre i en hastighet på 76 km/t , til tross for at hastigheten på stedet var 50 km/t.

Gutten har fått en bot på 10.000 kroner for overtredelsen. Om boten ikke blir betalt er straffen fengsel i 20 dager.