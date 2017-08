Dette skjedde mens du sov

Les om hva som har skjedd rundt omkring i verden i natt.

Det har vært stille i Midt-Troms i natt, og politiet har ikke rapportert om en eneste hendelse herfra. Dette er blant det som har skjedd ellers i verden:

21.00 søndag kveld: En mann i 20-årene omkom lørdag etter at han kom i kontakt med en høyspentledning i Eidskog i Hedmark. Mannen hadde klatret opp for å redde en katt.

03.00: En savnet mann (75) ble funnet etter en større leteaksjonen ved Hemnesberget i Nordland. Mannen var nedkjølt da han ble funnet og blir ivaretatt av helsepersonell, opplyser Nordland politidistrikt på Twitter.

03.30: Mens Jonas Gahr Støre faller til sitt dårligste resultat i år, gjør Erna Solberg et byks til ny toppnotering i en fersk statsministermåling.

05.23: Elin Ørjasæter trekker seg fra Kringkastingsrådet da hun er så misfornøyd med håndteringen av hijabklagene.

05.45: Svensk togsjef truer med å legge ned hurtigtoget Oslo-Stockholm

06.15: Fem mennesker er hittil meldt omkommet etter stormen Harvey, men bare to av de fem dødsfallene er så langt bekreftet av myndighetene i Houston. Myndighetene har bedt privatpersoner bistå i evakuering av flomrammede innbyggere, og sykehus og flyplasser er stengt etter de enorme nedbørsmengdene. Siste nytt er at stormen skal være på retur og på vei tilbake til Mexicogolfen der den kom fra. Les mer her.