Hedret for ukjent heltebragd

Helt på tampen av Husøydagan fikk 75-årige Torleif Nikolay Olsen sin diplom for en redningsdåd som til nå har vært nokså ukjent.

For litt over to år siden reddet nemlig 75-åringen et ektepar opp fra havet etter at båten deres hadde kantret utenfor Selnes i Balsfjord hvor Torleif bor.

- Torleif er en av heltene

– Det Torleif sto for den lørdagen er det vi kaller for en heltemodig innsats, sa distriktsstyreleder Alf Erik Veipe i Redningsselskapet, før han ga diplomet til mannen som reddet to menneskeliv.

- Formålet til Redningsselskapet er å berge liv, og mottoet vårt er at ingen skal drukne, sa han før overrekkelsen. Han fortalte at i 2016 berget Redningselskapets mannskaper 45 menneskeliv fra drukningsdøden.

- Vi har en helt her som heter Torleif Olsen som gjorde en heroisk innsats da han berget to mennesker som hadde kantre med båten sin på fjorden utenfor Selnes i Balsfjord, en bragd som ikke har vært nevnt i media det hele tatt. En slik helt er det vi i Redningsselskapet i dag ønsker å hedre, med at han får et diplom som bevis på hva han utførte denne dagen.

Fikk diplom, blomster - og en redningsvest

Under Husøydagan fikk 75-åringen diplom, blomster - og en redningsvest fra Redningsselskapet

En lite scenevant Torleif fortalte at da han hans søster varslet om at noen var rullet rundt i en båt ute på havet, hev han seg øyeblikkelig ned i plastbåten sin og la i vei ut der det gamle ekteparet kjempet fortvilt i havet.

– Der ute lå kvinnen og klamret seg fast i kjølen på båten, og mannen lå og bakset i havet. Etterhvert fikk jeg begge to opp i båten min og fikk dem på land, forteller Torleif som nå to år etter fortalte litt fra hva som skjedde denne julidagen for to år siden.

– Hva jeg følte etterpå? Tja, jeg var jo glad for at de kom seg uskadet fra det hele, og når jeg i dag får diplomet kjenner jeg at jeg ikke er så lite stolt, også. Jeg hadde jo ærlig talt ikke er egnet med noe som helst etter dette, så det som har skjedd har overrasket og gledet meg stort.

– Det gamle ekteparet hadde begge redningsvest på, og det er grunn til å tro at det reddet livet til begge to, sier Arild Braathen.