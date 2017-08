Fikk brus, boller og - blålys

For andre gang siden oppstarten inviterte politiet ved Finnsnes lensmannsdistrikt voksne og barna til å se hva de som håndterer loven egentlig holder på med.

Med i politigarasjen i politihuset i Finnsnes lensmannsdistrikt på Finnsnes fikk ungene se politiets biler, skutere og båter, og både foreldre og unger fikk snakke med politifolkene som stilte opp for å møte publikum.

Ble møtt av bil med blålys

Som ellers rundt i landet avholdt politiet også i dette distriktet åpen dag i to timer lørdag formiddag. Og foreldre med barn strømmet til for å se på hva politiet driver på med. De forventningsfulle smårollingene ble møtt av en patruljebil med blinkende blålys på vei inn i garasjen. Spennende for de små, men kanskje ikke akkurat like artig for de i mer moden aldre som har hatt slike biler med blålys etter seg.

- Jeg synes det er helt flott å ha ungene våre med og se på hva politiet holder på med. Og de lærer jo at politiet er neon som ikke er etter oss, men som vil hjelpe oss, sa foreldrene til de to guttene som fikk boltre seg opp i politiets utrykningsbåt.

Fem hundre møtte opp

Politioverbetjent Roger Magnussen forteller at rundt fem hundre voksne kom på besøk under åpen dag i politigarasjen på Finnsnes.

- Vi et 10-talls studenter og betjenter som stilte opp for å ta i mot de besøkende, og jeg tror at både de voksne og barna syntes det både var spennende og ikke minst nyttig å få møte oss, sier Magnussen. Han forteller at det er andre gangen politiet i Finnsnes lensmannsdistrikt har en slik åpen dag.

- Ikke minst for de unge tror jeg det er viktig at de møter politifolk som smiler og er vennlige, og ikke farlige personer som er ute etter å ta dem. Jeg så jo at noen av ungene var litt reserverte da de først kom hit., men det virket som de tødde opp etter hvert.

I arresten som politiet har nede i kjelleren viste politibetjent Lena Ronesen hvordan det ser ut her- Både Kaja Sofie Magnussen og Thea Iversen var begge «lagt i handjern» da Folkebladet traff dem, men det var noe de tok med et smil.

- Men hit skal vi aldri havne på alvor, var svarene fra begge jentene.