Disse vil bli kommunalsjefer

Dyrøy kommune har valgt ut hvem de vil intervju til utlyste kommunalsjefstillinger.

Ikke mindre enn tre kommunalsjefstillinger er utlyst i Dyrøy kommune.

– Utgangspunktet vil jeg si at det er positivt vi har fått et grunnlag til å gå i gang med i den prosessen som er vedtatt. Det har vi på alle tre stillingene, sier rådmann Erla Sverdrup.

– Så får vi se på kvalitetene, om de er som vi ønsker når vi får dem rundt bordet. Fristen gikk ut fredagsnatta, så vi har ikke intervjuet noen enda. Formannskapet har vedtatt at det skal oppnevnes ei intervjugruppe. Den består av to politikere, to tillitsvalgte og rådmann. Vi hadde et møte der vi valgte ut hvem vi vil ha til intervju. Disse kan bli gjennomført 11, 12 og 13. september, sier hun.

Det tas sikte på at kommunalsjefene er på plass fra 1. januar 2018.

Disse har søkt:

Kommunalsjef oppvekst og kompetanse.

– May-Elin Hals (58) Enhetsleder Dyrøy

– Pål Einar Røch Johansen (34) Assisterende rektor Nittedal

– Per Andre Olsen (37) Ambulansearbeider Ramsund

– Kjetil Pedersønn Aasen (51) Lektor Moen

– Ragnvald Storvoll Daglig leder Dyrøy

– Vedbjørn Konradsen (45) Stabsoffiser Silsand

– Wenke Nilsen (59) Rådgiver Alta

– Kvinne (48) trukket søknad Dyrøy

Kommunalsjef helse og omsorg:

– Noeline Goos (42) Fagleder Salangen

– Karl Johan Olsen (50) Prosjektleder Dyrøy

– Tove Utmo (51) Enhetsleder Salangen

– Per Andre Olsen (37) Ambulansearbeider Ramsund

– Uno Nesvik (45) Arbeidssøker Lyngseide

– xxxxxxxx Kvinne (55) Harstad

Kommunalsjef samfunnsutvikling og infrastruktur:

– Geir Fjellberg (60) Enhetsleder Dyrøy

– Frode Bruvoll (55) Distrikssjef Salangen

– Per Andre Olsen (37) Ambulansearbeider Ramsund

– Leif Martin Haugen (41) Rådgiver Tromsø

– Tore Uthaug (60) Kommune og samfunnsplaner Salangen

– Fozia Eshetu (26) Administrasjon/økonomi Dyrøy