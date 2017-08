Par i 70-årene funnet i god behold

Politiet og forsvaret satte i gang leteaksjon etter et par i 70-årene som ikke kom tilbake fra fjelltur som avtalt.

Litt over klokka 10 lørdag formiddag melder politiet at de to som var meldt savnet i Indre Troms fredag er funnet i god behold.

Troms politidistrikt meldte tidligere at det var satt i gang en leteaksjon med bistand fra forsvaret etter at et par i 70-årene ikke returnerte fra en fjelltur i fredag.

Politiet meldte på Twitter at man skulle søke i Dærtahytta og Dividalshytta etter paret. Det ble også meldt at det ikke var mulig å ta seg inn i området til fots eller med ATV natt til lørdag.

Ifølge twitter-meldinga skulle paret returnere til Frihetsli fredag og reise sørover med fly lørdag.

Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Kåre Munkvold, sa tidlig lørdag morgen til Nordlys at det ikke er mobildekning i området og at man ikke har klart å kontakte dem.

- Vi vil undersøke ruta de har gått og sjekke ut hytter i området. Håpet er at de har tatt inn på en av hyttene, sier Munkvold til avisa.

Han fortalte videre at det var snakk om et norsk par og politiet har fått opplyst at den ene av de savnede er både sprek og fjellvant.