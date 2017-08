Leteaksjon med helikopter i Indre Troms

Politiet og forsvaret leter etter et par i 70-årene som ikke kom tilbake fra fjelltur som avtalt.

Troms politidistrikt melder at det er satt i gang en leteaksjon med bistand fra forsvaret etter at et par i 70-årene ikke returnerte fra en fjelltur i går.

Politiet skriver på Twitter at man nå skal søke i Dærtahytta og Dividalshytta etter paret. Det meldes videre at det ikke var mulig å ta seg inn i området til fots eller med ATV natt til lørdag.

Ifølge twitter-meldinga skulle paret returnere til Frihetsli fredag og reise sørover med fly lørdag.