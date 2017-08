Etterlyste sikring av lekepark — fikk avslag

- Det er en umulighet å sikre og tilrettelegge slik at området blir 100 prosent trygt.

Det skriver Lenvik kommune i sitt svarbrev til Ida Lorentsen.

Folkebladet skrev tidligere om Ida Lorentsen og Remi Angell som opplevde alle foreldres mareritt da sønnen Liam (3) plutselig falt i vannet ved siden av lekeparken ved Finnsnesvannet. Angell var snar og hoppet etter, og sønnen kom fra uhellet uten skader. Etter uhellet skrev Lorentsen brev til kommunen hvor hun etterlyste sikringstiltak av lekeplassen. Nå har hun fått svar i et brev fra Rådmannen undertegnet informasjonssjef Arve Svestad.

- «Lek på eget ansvar»

I brevet beklager kommunen den uheldige opplevelsen familien hadde. De peker videre på at så langt de kjenner til har det ikke vært andre ulykker av større alvorlighetsgrad knyttet til parken siden den ble etablert i 2010. Kommunen sier at det i parken er «lek på eget ansvar», og at kommunen overholder forskriftene om at lekeapparatene tilfredsstiller offentlige krav, men at de tar innspill om sikkerhet på alvor og har forståelse for behovet av å beskytte barna.

«Men det er en umulighet å sikre og tilrettelegge slik at området̊blir 100 prosent trygt, og garantere for at uønskede hendelser ikke oppstår», skriver kommunen i brevet.

Vil ikke gjøre tiltak

De konkluderer med at de ikke vil sette i verk tiltak med inngjerding av området.

«Lekeparken skal ikke være et sted hvor man kan «parkere» ungene som i en barnehage, men en plass der barna skal leke under foreldrenes oppsyn», skriver kommunen, og forklarer videre at et gjerde vil medføre kostnader både i form av planlegging, investering, montering og senere vedlikehold i tillegg til at det er vanskelig å bedømme effekten av det.

«I verste fall vil ett gjerde mot vannet kunne ha motsatt av ønsket effekt, og tiltrekke seg aktivitet i form av klatring, balansering etc., med de mulige farer dette medfører. Et gjerde vil

også kunne oppleves som en «falsk trygghet», der foresatte stoler på installasjonen og dermed er mindre årvåken for barnas handlinger».

Ida Lorentsen er ikke fornøyd med kommunens svar.

- Jeg synes det er veldig dumt at de ikke kan sette opp et gjerde, sier hun, og legger til at hun tror ikke at et gjerde vil ha motsatt av ønsket effekt slik kommune peker på.

Lorentsen liker ikke kommunens begrunnelse av at det vil medføre kostnader å sette opp et gjerde.

- Det er så dumt at alt må handle om penger. Jeg er sikker på at det er mange foreldre som ville vært med på å satt opp et gjerde på dugnad, sier Lorentsen.