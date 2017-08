–Uten oljeleting klarer vi ikke å dekke etterspørselen

Ikke uventet er Statoil og Word Wildlife Fund på kollisjonskurs når det gjelder framtidig oljeleting på Norsk sokkel.

Først ut i talerekka i fredagkveldens seminar i samfunnshuset på Husly var Ørjan Birkelund, prosjektleder for Statoils nordområdeprosjekt.

Birkeland kom i sitt 20 minutter lange innlegg inn på hvor mye olje og gass det vil være behov for i verden, med et foreløpig framtidsperspektiv fram til 2050.

Birkeland forklarer at selv i det scenariet hvor verden møter togradersmålet, med mange nye energikilder vil det fremdeles være et stort behov i verden for olje som energiklide.

– Hvis man i dag sluttet å lete etter nye oljefelt og bare produserer den oljen som er kjent tilgjengelig i dag, da vil man en gang komme til et stort gap mellom det som er tilgjengelig av oljen og etterspørselen, sa Birkeland i går.

– Ny oljeleting er nødvendig

– Det er et faktum at selv med oppfyllelse av togradersmålet vil man uten ny oljeleting komme dit at man kommer til et punkt der etterspørselen og behovet etter olje og gass i framtiden vil overstige det man har av kjente forekomster i dag.

– Derfor er det nødvendig å foreta leting etter nye oljefelter for framtidig produksjon, og norsk sokkel er gir stabile rammebetingelser for både leting og utvinning.

– Går oljebransjen en sakte død i møte?

– Det er den på ingen måte. Det er riktignok en næring som har store utfordringer, både å finne ressursene som verden trenger og utvikle den på en økonomisk forsvarlig måte. Vi må også omstille oss, på grunn av de teknologiske utfordringene vi vil få. Vi må utføre ting mer effektivt, og ikke minst sørge for mindre CO-2 utslipp for hvert fat olje vi produserer.

– Det må hentes mer mat fra havet

Miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i World Wildlife Fund i Norge delte på ingen måte Birkelands sterkeønske om at oljebransjen må fortsette sin leting etter mer olje på norsk sokkel.

– I WWF er vår hovedoppgave å jobbe for at det ikke skal dø ut flere dyrearter på kloden vår. Vi er jo fullt ut klar over at det er viktig å skaffe nye arbeidsplasser i Norge, men

Lomelde sa i sitt innlegg at med en stadig voksende befolkning på kloden er det nødvendig å hente mer mat ut fra havet, og slo fast at i Norge er havområdene rundt Senja, Lofoten og Vesterålen noe av de viktigste områdene man har langs norskekysten.

– Her har vi også flere større og mindre korallrev, områder som er kritisk viktige for livet i havet.

– I WWF sier vi nei takk til oljefesten. i Norge mener vi at risikoen ved å iverksette oljeleting oten for dette området vil ha for høy risiko for livet i havet ved å sette i gang her.

– Så er det slik at noen ønsker seg mer kunnskap omkring oljeleting i dette området. Lomelde viste til at de siste årenen har det kommet minst et 90-talls fagrapporter som vurderer dise områdenen så sårbare at dher er det ikke verdt å risikere livet i havet med oljeleting.

– Man snakker om en konsekvensutredning for området. Men dette er jo noe vi allerede har for andre områder, og da er spørsmålet om dettee r noe vi trenger.

- Vi får stadig bedre kunnskaper om livet i havet. Blant annet sier Havforskningsinstituttet nå at selv små dråper olje fører til overraskende mye dødelighet. Vi er nødt til å tenke helt nytt i forhold til hvordan oljeforurensing kan påvirke livet i havet.