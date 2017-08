Også hovedverneombud, Gøril Annie Olsen i Dyrøy kommune varsler Arbeidstilsynet om svært mangelfullt ventilasjonsanlegg ved sykehjemmet.

Det er ikke første gang Arbeidstilsynet blir koblet på saken. Folkebladet skrev om forholdene tidligere i sommer da pårørende sto fram. Kjell-Ole Myrvoll i Salangen har sin far på sykehjemmet. Han fortalte om sin bekymring og ikke minst at han var oppgitt over situasjonen.

Utmattede ansatte

Olsen trekker fram i brevet at ansatte klager på tørr luft, tørre slimhinner, hodepine og utmattelse etter arbeidsdagen.

– Vi har hatt forholdsvis høyt sykefravær, uvisst om inneklima kan være årsaken, men det er greit å reflektere over det, skriver hun.

– Pasientene har også opplevelser av tørr /dårlig luft, ekstra utfordringer med helsa, for eksempel kols pasienter opplever forverring. Forverring av grunnsykdom er ikke en påstand, men ikke usannsynlig, skriver Olsen.

Ønsker strakstiltak

– Bedriftshelsetjenesten er også informert om ståa og er absolutt enig i at det er et strakstiltak å få gjort noe med anlegget. Vi ønsker en god og forsvarlig løsning på denne saken og ønsker at huset skal være et sunt sted å være for alle parter. Det er ønskelig med bistand fra Arbeidstilsynet i denne saken, avslutter Olsen.

Arbeidstilsynet ga Dyrøy kommune en frist til 15. august for å redegjøre for situasjonen. Men fristen er nå endret til 1. september etter at kommunen søkte om mer tid på å svare.