Tatt for ulovlig fiske etter laks

En Senjamann ble i fjor sommer tatt for å ha satt ut et umerket garn på Senja. Det koster han dyrt.

Det var i 2016 at mannen fra Senja hadde satt ut et umerket garn stående til fiske i fløytestilling ved sjøen i Lenvik kommune.

Koster

Da det ble oppdaget var det en laks i garnet. Settegarnet ble så inndraget og mannen må nå lete dypt i pengeboka for å bøte på fisket.

For overtredelsen ilegges han en bot på hele 10.000 kroner, hvis han velger å ikke betale, risikerer han 20 dager i fengsel.

Ulovlig

Det er for overtredelse av Lakse og innlandsfiskeloven mannen nå har fått et forelegg på.

«For å ha unnlatt å sikre at garn med maskevidde større enn 32 millimeter som brukes til fangst av saltvannsfisk i perioden 1. mai til 30. september, er senket slik at hele fangstdelen står minst tre meter under havoverflaten til enhver tid»

Står det i forskriften om nedsenking av garnredskap.