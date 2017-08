Værmeldingen viser at det kan komme snø og sludd i høye partier i Troms. Til helgen ser det litt lysere ut.

Fredags morgen melder meterologisk institutt på yr.no at det kan komme sludd eller snø på områder over 600-800 meter i Midt-Troms.

Videre denne fredagen ser noe overskyet ut både i innland og langs kysten i Midt-Troms. Vinden viser nordøstlig frisk bris utsatte steder, fra i ettermiddag nordlig liten kuling.

Vi kommer oss antakelig ikke unna regnet heller denne fredagen. Fra i formiddag meldes regn på innlandet, senere også mot kysten i regionen.

Lørdag

Lørdag kan bli bedre utover dagen. Først vil det komme en nordlig bris som vil gå over til å bli en frisk bris. Det vil fortsatt være skyer på morgenen, men om kvelden er det meldt lettere vær og det kan hende at enkelte partier i Midt-Troms får øye på sola over skyene.

Søndag

Skyene kommer tettere og yr skriver at det vil være utrygt for litt regn av og til. Senere vil det etter hvert bli oppholdsvær. Værmeldingen gjelder for hele Troms.

Temperaturene denne helgen vil også variere en god hel ut i fra hvor i Midt-Troms en holder til. I Bardu er det meldt helt ned i tre grader enkelte steder fredag, mens i Senjahopen på senja kan det bli åtte grader i samme tidsrom. Temperaturene er meldt til å holde seg mellom tre til 12 grader i Midt-Troms denne helgen.

Neste uke

Selv om enkelte områder som Bardufoss vil kunne få en kraftig økning i temperatur i starten av uken, vil oppholdsværet bare holde seg til tirsdag ut i fra prognnosene. Tirsdag skyer det til de fleste steder i Midt-Troms og regn vil skylle ned over regionen de nærmeste dagene.