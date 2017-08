Grov godtepose av en video

The band called Oh er tilbake og i dag hadde de videopremiere på den nye låta «Naked».

Se videoen fra youtube øverst i saken.

Regissøren bak videoen er Ingeborg Løvlie, hun regisserte også bandets forrige video «Tree Hugger». Det var musikknettstedet 730.no som hadde premiere på videoen fredags formiddag. Nettstedet selv omtaler videoen som grov, snuskete metaforfest, noe vokalist Frode Larsen fra Sørreisa ler godt av.

– Haha. Det er en herlig og ærlig tolkning av låta fra regissør Ingeborg Løvlie, det er helt sikkert. En godtepose av en video. Vårt forrige samarbeid ble sensurert fra Facebook i sommer, sier han til 730.

Varm eksplosjon

– For meg handler «Naked»-musikkvideoen om en prosess og en reise fra et sted eller en følelse, til en annen. I forlengelsen av at bandet nå skal dra publikumet sitt gjennom en reise i et nytt univers av låter og publiseringer i en litt annen form enn tidligere, ønsker jeg at videoen skal fremstå som en varm eksplosjon av gode og bisarre følelser rundt det å bevege seg over i en ny fase av livet, forklarer regissør Løvlie.

Til Folkebladet sier Kristine Karlsen fra ACT Entertainment at regissøren har fått tolket låten slik hun ville.

– Hun fikk frie tøyler og den forrige videoen hennes ble jo sensurert på grunn av et bittelite puppeglipp. Dette er en videocollage, og Frode har selv sagt at en kan ikke la være å bli forelsket i jenta i videoen, forteller Karlsen.

Gir ut sitt andre album Slipper en låt i uka The band called Oh har en nokså spesiell lansering av sitt andre album.

Hun sier også videoen gjenspeiler bandets låt.

– Det er ikke slik at med «Naked» forestiller bandet noen naken. Det handler mer om en inngang til albumet og er en oppfordring til folk om å vise mer av seg selv, ikke nødvendigvis med hud. Det å kunne blottlegge seg, avslutter Karlsen.

Selve låta har guttene produsert selv, med hjelp av den erfarne Harstad-produsenten Lars Audun «Poppa-Lars», også kjent fra gruppa Tungtvann.