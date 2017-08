Flyrute i trøbbel etter selskap mista flylisens

NextJet, som flyr ruta mellom Tromsø, Luleå og Oulu mister flylisensen. Det gjør at ruta kan forsvinne.

Det melder The Barents Observer. Troms Fylkeskommune har gitt inn med 25 millioner kroner i støtte, for flyruta som skal binde nordområdene tettere sammen. Det er gått inn med like mye penger fra svensk og finsk side.

Selskapet mister flylisensen grunnet selskapets vanskelige økonomi. Selskapets pressesjef, Henning Lindberg, sier til SVT at de tror selskapet vil finne en løsning.

Ifølge The Barents Observer, kan dette bli kroken på døra for ruta, som har slitt med lave passasjertall.

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo uttaler til Nordlys at han ikke frykter at NextJet skal bukke under, og at de har intensjoner om å fullføre kontraktstida som går ut i 2019.