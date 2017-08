Dette skjedde i natt

Her er en oppdatering om nattens hendelser.

Det er lite å melde fra vårt eget distrikt, her er noen av nyhetene innenriks og fra resten av verden:

23:30: En lagerbygning i Tønsberg sto brått i full fyr torsdag kveld. 56 studentboliger ved siden av ble evakuert, og studentene har fått annet husly for natten. Les om saken her. (NTB)

04:55: En livløs kvinne i 20-årene ble brakt i land fra Nidelva i Trondheim og kjørt til sykehus. Det ser ut til å gå bra med kvinnen, opplyser politiet. Her kan du lese mer. (NTB)

05:06: Politiet antar at en mann som ble funnet livløs under vann i elva Kvenna i Vinje (Telemark) natt til fredag, er samme mann som ble meldt savnet torsdag kveld. Les om saken her. (NTB)

05:28: NTB melder om et våningshus på Byneset i Sør-Trøndelag er overtent. To andre bygg har tatt fyr, og tre personer behandles for røykskader. Les mer her.

Utenriks

01:51: NTB melder om at en tenåring fra California som påstår han kjøpte en bengalsk tigerunge i den mexicanske grensebyen Tijuana, ble avslørt på grensen. Her kan du lese mer om denne saken.

04:04: Ekstremværet Harvey har bygd seg opp til en orkan og nærmer seg kysten av Texas. Det er ventet å bli den kraftigste orkanen i USA på 12 år, skriver NTB. Les saken her.

05:30: Nærmere 35.000 mennesker ble drept i terroraksjoner i fjor, men under 1 prosent av dem – 238 – ble drept i Vest-Europa, viser en oversikt. Les mer her. (NTB)

05:31: NTB skriver at det er utstedt arrestordre mot Thailands avsatte statsminister Yingluck Shinawatra, etter at hun ikke møtte opp til domsavsigelsen i rettssaken mot henne. Les saken her.