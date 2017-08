Mer enn 110 fjell i Troms er i bevegelse sier Fylkesmannen i Troms. Han ber nå myndighetene ta ansvar.

Det er gjennom en kronikk at Fylkesmannen skriver dette.

– Vi må være forberedt på fjellskred. Det er mer enn 110 fjell som er i bevegelse i fylket. Dette er en stor utfordring både for innbyggere og myndigheter. Aller størst er utfordringen for de som bor i områder der det er fare for ras fra fjell, og for kommunene. Det er nødvendig at myndighetene følger opp sitt ansvar og at lokale og regionale myndigheter samarbeider godt, sier Fylkesmann Bård Magnar Pedersen.

Her kan du se en oversikt over hvor mange fjell som beveger seg her i fylket. Kartet er laget av NVE.

Gjort mye

Videre skrver Pedersen at det er også et krav at kommunen har vurdert risiko og sårbarhet for hendelser, som for eksempel fjellskred, men påpeker at det også her er gjort mye.

– Vi forventer at det skal være trygt å bo der vi bor. Det forutsetter at myndigheter og faginstitusjoner sørger for informasjon om eventuelle farer, og at det planlegges slik at nye hus og boliger kan stå trygt. Vi og våre samarbeidspartnere har gjennomført omfattende kartlegging, målinger, og fått fram ny kunnskap om rasfare i Tromsfjellene. Ny kunnskap er grunnlaget for nye planer og prosedyrer, og for å øve på beredskap, sier Fylkesmannen.

Den store redningsøvelsen «Barents Rescue 2013»foregikk i Troms. Ett av de scenarier man øvde på den gang var et fjellskred i Kåfjord,Storfjord,Lyngen.

Fortsette samarbeid

– Vi må bygge videre på dette arbeidet. Fylkesmannen, samarbeidende etater og institusjoner har derfor påtatt seg ansvaret med å holde den andre nasjonale fjellskredkonferansen.Samarbeid er viktig for å få fram ny kunnskap. Vi ser derfor fram til fortsettelsen, og arbeidet med å ha best mulig beredskap for fjellskred. Det skal være trygt å bo og arbeide i Troms, avslutter han.