Dette skjedde i natt

Det var en rolig natt i Troms politidistrikt.

Innenriks og utenriks er det noe mer å melde.

I følge en publisering fra NTB, vil flere ungdomspartier vil avvikle boligsparing for unge (BSU). Dette til tross for at så mye som 92 prosent av befolkningen er positive til BSU-ordningen. Les mer om saken her.

21.49: (NTB) To 20-åringer er tiltalt for tre voldtekter av unge jenter i Oslo for noen år siden. Politiet mener de også har filmet og vist opptak av seksuelle handlinger. Les mer om saken her.

04.22: (NTB) Brannvesenet har kontroll etter at det brant kraftig i et selskapslokale ved Vigeland hovedgård i Vennesla i Vest-Agder natt til torsdag. Les mer her.

Utenriks

23.05: Russlands ambassadør i Sudan er funnet død i svømmebassenget sitt i hovedstaden Khartoum, opplyser myndighetene i landet. Les saken fra NTB her.

02.13: Tidligere CIA-agent Valerie Plame Wilson har startet kronerulling for å kjøpe Twitter-aksjer og hindre USAs president Donald Trump i å bruke mediet. Les saken her. (NTB)

02.49: Likfunn på Mont Blanc: Likene av tre personer, som trolig døde for over 20 år siden, er funnet på den italienske siden av Mont Blanc i Alpene. Dette skriver NTB, les saken her.