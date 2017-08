- Debatt-temaene er rykende aktuelle

Slik kan du følge debatten på Husøydagan fra der du er.

- Husøydagan har ikke fått så stor medieoppmerksomhet som i år siden EU-kampen i 1994, da Gro Harlem Brundtland besøkte øya. Debatten på kaikanten sendes på riksdekkende TV og radio, i tillegg til NRK og Folkebladets nett-TV. Det betyr at vi kan nå svært mange seere og lyttere landet rundt, i tillegg til de som besøker Husøydagan og får med seg debatten på kaikanten, sier Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet og en av debattlederne på Husøy lørdag.

«Kampen om havet»

«Kampen om havet» er tittelen på debatten på Husøydagan som går av stabelen i helga. Debatten, som erstatter det tradisjonelle fiskeripolitiske seminaret, går av stabelen lørdag kl 14.30 og arrangeres i et samarbeid mellom NRK og Folkebladet.

Men før selve debatten arrangeres et lite vorspiel kl 14.00 på markedet. For å nå den yngre garde samt å dra debatten også ut på sosiale medier vil vorspielet til debatten bli direktesendt på Facebook. NRK Troms og Folkebladet har samlet 60.000 følgere på Facebook, og Facebook-sendingen vil også vises på storskjerm på kaikanten.

Riksdekkende TV

Når debatten starter kl 14.30 blir den sendt direkte på riksdekkende TV på NRK2, på riksdekkende radio på NRK P2, og på nett-tv på Folkebladet-TV og NRK.

Oppdrett er havets gullkalv som kan femdobles i lønnsomhet, hevdes det. Men til hvilken pris? Skal næringa få fortsette å vokse tross luseproblemer, forurensingsanklager og krangel om sjøareal? Dette er blant spørsmålene som fiskeriminister Per Sandberg, SVs toppkandidat Torgeir Knag Fylkesnes, Arbeiderpartiets Kari-Anne Opsal og Inger Marie Sperre fra Sjømat Norge skal svare på i debatten.

Fiskeriminister Sandberg skal også møte sjarkfisker Vegard Bangsund fra Vardø om temaet som har satt fyr på landsdelen i år; hvem skal eie fisken?

Før det så braker løs om temaet olje, gass eller fisk. Norges to største eksportnæringer settes av mange opp mot hverandre som motpoler. Men er det utenkelig at både olja og fisken kan berike Nord-Norge? Og hvis svaret er ja – hvem vinner? Her er det Sps Geir Pollestad, Høyres Kent Gudmundsen, Aps Martin Henriksen og Wenche Cumming fra Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja som møtes til debatt.

Oppdrett, leveringsplikt og oljeboring

- Debatt-temaene er rykende aktuelle. Det handler om oppdrett, trålernes leveringsplikt og oljeboring vs. fisk i nord. Og debattantene er blant de som har markert seg mest i temaer som har satt fyr på landsdelen vår i månedsvis, sier Henriksen, som siden årtusenskiftet har ledet «på kaikanten»-debatten på Husøy.

Ved forrige valg innledet Folkebladet et samarbeid med NRK og debatten ledes av Henriksen sammen med Sveinung Åsali i NRK.

Det hele avsluttes med et nachspiel klokken 15.30 med en politisk debatt med listetoppene i Troms til stortingsvalget. Denne debatten kan du kun se på nett-TV til NRK og Folkebladet.

Henriksen gleder seg til årets debatt og håper på godt vær.

- Alt foregår utendørs på kaikanten i barske omgivelser. Værmeldingene er usikre, men det se ikke ut til å bli regn, sier han.

