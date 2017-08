–Både avmakt og sinne

SP-politikerne i Senjakommunene melder om oppgitthet og maktesløshet blant folket på øya.

Sandra Borch som er Troms SP sin førstekandidat ved valget var på torsdag på en rundttur på Senja, med stand i Vangsvik og Sifjord, og sammen med SP-lederne i Senjakommunenen har det også blitt besøkpå Sážžá Senja natur- og Kultursenter i Øverbotn, og ved lakseoppdrettsanleggene på Flakstadvåg og i Torsken.

Sandra Borch sa i går at regjerningen har varslet at dette er bare starten, og at mange flere kommuner vil oppleve det samme.

– Vi har jo sagt at de kommunene som ønsker det vil kunne få søke om å fåomgjort de vedtakene de er underlagt dersom vi kommer i regjering. Dette er jo noe vi ønsker å fortelle folket i disse kommunene, blant annet på turen vår i dag.

– V i SP er prinsipielt i mot tvang innen politikken, og når det gjelder kommunestrukturen og eventuelle omgjøringer av det som nå er vedtatt må det være opp til kommunestyrene selv hva de vil gjøre, sa Sandra Borch på torsdag. I øverbotn fikk Borch en fram stilling fra de enkelte SP-lederne om situasjonen og stemningen i hver enkelt kommune etter at de er underlagt storkommunen Senja.

Torsken: – Vi føler at vi er mindre verdt her ute

Først ut med en situasjonsbeskrivelse var SP-leder Hans Peder Pedersen i Torsken.

– I vår kommune hadde vi ei folkeavstemning der over 75 prosent av de som deltok i avstemmingen var i mot sammenslåing. Dette er jo klare tall fra vår kommune, men like fullt vedtok Stortinget at vi skal slås sammen i en storkommune.

Pedersen sier at folket i Torsken reagerer på at de som bor der ikke blir hørt.

- Vi vet jo at blant annet under EU-avstemmingen ble valgresultatet akseptert, men ikke når det gjelder lokaldemokratiet.

– Vi er redd for at lokaldemokratiet skal bli sterkt svekket i en stor kommune, og også at frivilligheten vil gå ned.

Berg: Vedtaket ble snudd på

Ordfører Roar Åge Jakobsen fra Berg sa under møtet i Øverbotn at over 70 proesent av de som deltok i folkeavstemmingen sa nei til en storkommune.

- I Berg endret politikernes forhold til denne saken seg etter folkeavstemmingen. Et halvt år etter folkeavstemmingen vedtok Berg kommunestyre at man skulle oversende avgjørelsen om sammenslåing til Stortinget.

– Dette har skapt frustrasjon hos folk. Da vi gikk ut og varslet folkeavstemming skulle denne være gjeldende. Folk blir jo både forbannet og avmektig når det de stemmer på og lovet skal være gjeldende blitt omgjort av kommunepolitikerne.

Tranøy: Mange føler avmakt

Varaordfører Birgit Andreassen i Tranøy viste til at også her var det klart flertall mot sammenslåing, da over 64 prosent av de som deltok i folkeavstemmingen sa nei til sammenslåing.. Hun viste til at det var flere kommune som trakk seg ut av intensjonsavtalen som flere kommuner var med på.

– I slutten av oktober i fjor vedtok kommunestyret at vi skulle gå med på en sammenslåing med Lenvik.

– Mange jeg prater med i Tranøy sier de føler avmakt, og føler at det er nytteløst å engasjere seg.

Lenvik SP: – Må verne om de svakeste

- SP favner om distriktene, og i Norge er det da særlig kysten vi snakker om, sa SP`s varaordfører i Lenvik, Gunnleif Alfredsen på torsdag.

– Slik situasjonen i disse fem kommunene er blitt nå tenker jeg at man først og fremst skal se til de svakeste som kommer inn i en storkommune. Og hvis vi ikke klarer å gjøre noe for de områdene i den nye kommunen som har svakest status, så har vi feilet.