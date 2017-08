NHO Troms og Finnmark vil bli en region

Til tross for den uavklarte situasjonen rundt regionreformen etter valget, har NHO Finnmark og NHO Troms og Svalbard innstilt at de vil bli region.

Det er foreløpig usikkert hvorvidt Troms og Finnmark blir et fylke. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har sagt de vil reversere regionreformen, dersom de får regjeringsmakt. Styret i NHOs to nordligste regioner er derimot klare på at de ønsker å slå seg sammen fra nyttår, melder Nord24.

Det endelige vedtaket om sammenslåinga av NHO-regionene skal gjøres 12. september under et ekstraordinært årsmøte på Finnsnes. Møtet blir dagen etter Stortingsvalget, som er 11. september.

Regiondirektør i NHO Finnmark, Målfrid Baik, har de siste månedene vært fungerende regiondirektør for Troms og Svalbard. Baik har hatt denne rollen etter Christian Chramer tok over som kommunikasjonsdirektør for NHO i vår.