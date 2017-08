Inviterer til møte om spillemidler

Troms fylkeskommune skal ut på turné for å holde infomøte om spillemidler.

Det er på vegne av Kulturdepartementet at Troms fylkeskommune fordeler spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg skal det også fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.

Inviterer

I Midt-Troms vil møtene ta sted mellom 5-7. september fordelt på tre steder. Første dagen er fylkeskommunen på Fjellkysten Gjestehus i Lavangen, neste dag på Finnsnes hotell, før de avslutter runden i Midt-Troms på Bardufosstun i Målselv.

Det er flere som er invitert til å delta på møtene.

– Målgruppen for møtene er kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.

– Vi vil også informere om spillemidler til friluftslivsanlegg, herunder også tilskudd til skilting og gradering av turløyper og stier, samt annen tilrettelegging for friluftsliv, informerer de om på sine nettsider og legger til at det er påmelding til møtene.