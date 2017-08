Dette skjedde mens du sov

I natten som gikk, og i går kveld var det noe mer aktivitet i vårt distrikt, enn de forgående dagene.

I går, like før klokken 22.00, rykket blålysetatene ut på en mulig brann i Sørreisa sentrum. Utrykningen ble bare minutter etterpå avbrutt da det viste seg å være et bål. Dette melder Troms politidistrikt på sin Twitter-side.

Gjennom samme nettside melder de også om at det har vært avholdt en fartskontroll i Djupvågen i Sørreisa. Her ble det åtte forenklede forelegg, samt et førerkortbeslag. Farten som ble målt lå på 87 kilometer i timen, i denne 60-sonen.

01.45: På Finnsnes ble en bil stanset med falske skilt. Disse ble meldt stjålet 19. august i år. Troms politidistrikt melder videre på Twitter at den mistenkte anmeldes for kjøringen, samt kjøring uten gyldig førerkort.

Annen innenriks:

23.31: En mann i 50-årene omkom tirsdag kveld i en motocrossulykke i Kongsberg. Politiet er ikke sikre på hvordan ulykken har oppstått. Les om saken her. (NTB)

00.12: En person er skadet etter en trafikkulykke på Klubbneset i indre Lyngen i Troms. Dette melder Troms politidistrikt på Twitter. Det er store materielle skader på bilen og fører er innlagt på UNN i Tromsø for behandling. Videre opplyses det at det er ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Politiet oppretter sak.

02.17: Brannvesenet har fått kontroll over brannen i et leilighetsbygg på Hitra i Sør-Trøndelag. Fire personer er fløyet til sykehus for undersøkelser. Her kan du lese mer om den saken. (NTB)

05:16: Siktet Oslo-advokat Amir Mirmotahari skal flere ganger ha ringt broren sin og en medsiktet i straffesaken mot ham mens han satt i varetekt i Sarpsborg fengsel i februar. Dette melder VG og du kan lese mer om saken på Folkebladets innenriksnyheter her.

Utenriks

23.21: Libyas tidligere statsminister Ali Zeidan er bortført av en væpnet gruppe, og ingen har hørt fra ham på ni dager, opplyser familien. Les saken her.

23.30: FN er dypt bekymret over meldinger av store sivile tap i Raqqa, Syria. Minst 42 sivile, blant dem 19 barn, skal være drept i et USA-ledede flyangrep. Les saken her.

03.05: TV-kanal: To pågrepet i Marokko etter Spania-terror. Her kan du lese om saken.

05.17: President Donald Trump mener ordene han brukte i etterkant av opptøyene i Charlottesville var «perfekte», men at mediene ikke rapporterte om dem. Les saken her.

05:44: Sjefen for USAs stillehavsflåte mister jobben som følge av fire skipskollisjoner i Asia siden januar. Les sakenpå Folkebladets utenriks-sider.