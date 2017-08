Ble tatt i «skolekontroll»

I morges gjennomførte politiet kontroll av kjøretøy som fraktet barna til skolen.

Det var under denne kontrollen gjennomført på Andselv i Målselv, at en sjåfør blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.

Dette melder politiet selv på Twitter.

På kontrollen i Målselv, ble 29 biler kontrollert.

På Silsand på Senja, var også politiet til stedet på morgenen, noe som resulterte i 29 kontrollerte kjøretøy. Her hadde alle sjåførene sitt på det rene.