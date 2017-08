Tiltalt for å ha voldtatt kvinne

Det er en mann fra Midt-Troms som er tiltalt for voldtekt og flere tilfeller av grov vold.

Det var NRK Troms som først omtalte saken.

Det er statsadvokatene i Troms og Finnmark som har tatt ut tiltale mot mannen som skal være i 30-årene.

I tillegg er han tiltalt for en rekke andre forhold. En av postene har en øvre strafferamme på 15 års fengsel.

Mannen skal ha voldtatt en kvinne på Finnsnes mens hun sov eller var ute av stand til å motsette seg denne handlingen.

Videre er mannen også tiltalt for dunket hodet til en kvinne gjentatte ganger i veggen samt sparket henne, slått og sparket en mann, drapstruet en annen mann og tilslutt er han også tiltalt for å ha ødelagt to vindussprosser.

Saken kommer nå opp for Senja tingrett i midten av november.