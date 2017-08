Dette skjedde i natt

Det er fint lite å rapportere fra politiets side når det kommer til nattens hendelser i Troms.

Det melder politiet også selv på Twitter i morgentimene.

I går deltok to Bell-helikoptre fra Bardufoss i søket etter en savnet kvinne i Finnmark. Avisen iFinnmark skrev i utpå ettermiddag at kvinnen i 70-årene nå er funnet. Hvordan hun ble funnet er for avisen ikke kjent, men politiet på Twitter melder at hun er funnet i god behold.

Innenriks kan man blant annet melde at miljøstiftelsen Bellona klager oljeskattesystemet inn for ESA, EØS sitt overvåkingsorgan. Bellona-leder Frederic Hauge vil stanse leterefusjonsordningen fra staten og mener det er ulovlig statsstøtte. Les saken her.

Aftenposten har gjort utregninger som viser at Norge det siste året kun har mottatt 0,3 prosent av asylsøkerne i Europa. Til sammenlikning var andelen 5,8 prosent for åtte år siden. Her kan du lese mer om det.

Utenriks

Russland sier de har trappet opp flyangrep i Syria for å hjelpe president Bashar al-Assad med å drive IS ut av byen Deir al-Zor. Les mer om saken her.

En eldre kvinne omkom etter et jordskjelv på den italienske øya Ischia, melder italienske medier. Det er flere skadde og savnede etter skjelvet. Mer om saken på denne siden.

USAs president Donald Trump ville i utgangspunktet trekke amerikanske styrker ut av Afghanistan, men etter nøye overveielser har han endret mening. Her kan du lese denne saken.