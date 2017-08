Her må du passe på sykkelen din

Troms er på topplisten over hvor i landet det blir stjålet flest sykler.

I en pressemelding fra NAF ligger Troms på femteplass over hvor i Norge det blir stjålet flest sykler. Oslo ligger langt foran på førsteplass.

I 2016 ble 8901 sykkeltyverier anmeldt til politiet i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Drammen og Troms.

Femteplass

I fjor ble det anmeldt tyveri av totalt 5319 sykler i Oslo. Et godt stykke bak følger Trondheim 1102, deretter 1010 i Stavanger, i Berger er det 986 og på femteplass finner vi Troms med 247 registrerte stjålne sykler. Tallene er hentet fra politidistriktene i landet.

NAf oppfordrer til å bruke mer sykkel i hverdagen, men samtidig påpeker de at det ikke er god og sikker nok sykkelparkering.

- Vi kan ikke risikere at folk ikke sykler i frykt for å få sykkelen frastjålet, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal.

I Troms er det Tromsø som topper tabellen med hele 223 tyverier i fjor. I Midt-Troms er det Målselv og Lenvik kommune med fem registrerte sykkeltyverier som topper kommunelisten for tyveriene. Videre følger Bardu kommune med fire, så Sørreisa og Tranøy med et registrert tyveri.

Sikkerhet

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gensidige, sier tallene viser at flere sykler forsvinner i timen.

– Sykler for 69 millioner kroner ble stjålet i fjor, viser tall fra Finans Norge. I tillegg er det store mørketall. Det vil si at det forsvinner flere sykler i timen, døgnet rundt, året rundt, sier han i pressemeldingen.

Så hva bør en gjøre for å hindre sykkeltyveri?

– Det tryggeste er å ha en bod eller et hus å parkere sykkelen i, sier Voll. I følge politiet er de fleste anmeldelsene knyttet til nettopp bysentrum og stasjoner. Uvhengig av verdi på sykkelen er det viktig å sikre de med en god lås, gjerne to. Unngå å parkere den i smug og mørke gater, sier Voll.

Videre påpeker han at Norge kanskje er et av landene i verden med de dyreste syklene. I dag er det ikke uvanlig at enkelte investerer i sykler som koster fra 30 000 kroner og oppover. I tillegg er det blitt svært populært med elsykler, ofte på flere titalls tusen kroner.

– For de ekstra dyre syklene anbefaler vi at det tegnes en egen verdigjenstandforsikring. Er sykkelen sikret på en god måte er det stor sannsynlighet for at tyven lar din være i fred, og velg en god sykkellås, avslutter Voll.