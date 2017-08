Her er de farligste skoleveiene

Et interaktivt kart viser Norges farligste skoleveier. Her er også Midt-Troms er representert.

Denne høsten starter 60 000 barn på skolen i Norge. Det betyr mange barn som ferdes langs veiene, og for å hindre ulykker skal If skadeforsikringsapp «Slow Down» forsøke å utgjøre en forskjell. Her kan en sjekke hvilke veier som er farligst, noe som flere enn 27.000 foreldre har gjort og markert det de mener er den farligste skoleveien.

– Det er både bra og litt skremmende å se dette store engasjementet. Men det viser dessverre at vi har en lang vei å gå før skoleveiene anses som trygge, sier informasjonsdirektør i If, Jon Berge i pressemeldingen.

Her kan du se kartet på If sine nettsider.

Sikrere

If skriver i pressemeldingen at de håper kartet kan gi kommunal forvaltning, politikere og trafikkmyndigheter bedre grunnlag for å gjøre trafikkhverdagen sikrere for barn og unge på hjemstedet sitt.

Forsikringsselskapet har engasjert seg i trafikkmiljøet rundt skolene over flere år, og har blant annet spurt rektorene om deres syn på trafikksikkerheten. I undersøkelsene kommer det frem at mer enn halvparten av norske rektorer er redd det vil skje en alvorlig trafikkulykke ved skolen deres.

– Vi ser at det over tid er meldt inn mange punkter på de samme strekningene. Når det er så mange markeringer samlet på ett sted, bør det være et virkelig varskusignal til de som skal sørge for at skoleveiene er trygge akkurat der. Mange av disse strekningene er godt kjent hos lokale myndigheter, men vi antar at det også er pekt på noen nye. Nå håper vi politikere og andre ansvarlige kan bruke disse markeringene i sitt trafikksikkerhetsarbeid, sier Berge videre.

Forsikringsappen, som også er en GPS-app, slår om til en barnestemme når du nærmer deg en skole. Dette for å minne folk på å kjøre forsiktig rundt skolene.