Grått vær - Med fare for sol

Selv om yr.no melder om noen godværsdager i starten av uka, blir det for det meste grått vær i regionen.

Det kan se ut til at enkelte steder i Midt-Troms kan få noen solglimt i starten av uken. Det som er mer sikkert er at det kommer det inn et skydekke som legger seg over Midt-Troms og resulterer i grått vær ut uken.

Kan bli sol

Her er en liten oversikt over de tre første dagene i uka:

For Troms, meldes det mandag om minking til nordlig bris, i formiddag vil det dreie seg mot nordvest, mens det for det meste er skyet. Videre kan det komme regn av og til, og i kveld meldes det spredte regnbyger.

Tirsdag blir det en vestlig bris som kommer inn mot Troms. Det er meldt sol denne dagen, men med fare for spredte regnbyger, melder nettstedet.

Onsdag melder det skiftende bris og om kvelden økning til nordøstlig frisk bris på kysten. Selv om solen kan melde sin ankomst, er det også meldt skyet eller delvis skyet med spredte regnbyger også denne dagen.

Skydekke

Videre i uken kommer et sterkere skydekke inn over Troms og vil dermed føre til et skydekke over hele Midt-Troms regionen ut uken.

Temperaturene denne uken vil variere fra ni til femten grader, med torsdag som den varmeste dagen, ut i fra værutsiktene mandags morgen.