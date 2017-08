Dette skjedde i natt mens du sov

Det var lite som skjedde i Troms i natt.

Det var ikke mye å rapportere fra Troms politidistrikt i natten som gikk. I Finnmark fortsatte derimot letingen etter kvinnen i 50-årene som er savnet etter en tur i går kveld.

22.27: Rundt 150 mennesker deltok i natt i søket etter kvinnen som sent i går kveld ble meldt savnet etter en dagstur til Nordsandfjorden i Finnmark. Les mer om saken her.

21.06: Al-Qaida har publisert en omfattende guide til hvordan man kan begå terrorhandlinger mot tog, T-bane og stasjoner. Jernbanetilsynet har varslet Bane Nor. Les mer om saken her.

21.46: Arbeiderpartiet og Senterpartiet er de to største taperne på TV 2s siste måling, men SV øker og sørger for et foreløpig rødgrønt flertall. Les mer om saken her.

Utenriks

23.15: De 14 drepte og rundt 120 skadde i de to bilangrepene i Spania kommer fra nesten 40 forskjellige land. Les saken her.

01.45: 500 bekreftet døde etter jordskred i Sierra Leone. Her kan du lese mer om saken.

03.35: Flere savnet etter sammenstøt mellom amerikansk krigsskip og handelsskip. Les om saken her, på Folkebladets utenriksnyheter.