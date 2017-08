Måtte hoppe ut av vindu for å berge seg fra brannen

– Hadde det ikke vært røykvarsler der, hadde det gått fire menneskeliv.

Det fastslår overbrannmester Erik Jensen i Lenvik brannvesen.

Natt til søndag brøt det ut brann i en enebolig i Botndalen like ved Finnfjordbotn. Lenvik brannvesen fikk melding om brannen klokken 03.53, og var på plass kort tid etterpå.

- Vårt mannskap kjørte ut fra brannstasjonen åtte minutter etter at alarmen gikk. En stor del av huset var overtent da vi kom til stedet, sier Jensen.

Berget garasjen

Situasjonen som møtte brannmannskapet var en brann med høy intensitet, varmen var svært høy og det brant energisk i boligen.

– Beslutninga vi tok var å forsøke å skjerme garasjen like ved og bilen som stod der. Nøkkelen til bilen lå inne i huset, så vi kunne ikke få bilen ut fra garasjen selv om vi åpnet porten.

– Så nære på var det

Familien på fire ble ifølge Jensen berget av røykvarsler.

– Jeg har snakket med huseier, som fortalte at han våknet av røykvarsleren. Da han stod opp og gikk ut i gangen, så han i et speil at det var flammer i stua. Huseier snudde og fikk vekket resten av familien, forteller Jensen.

Ifølge han beskrev huseier en hektisk situasjon der familien var nødt til å hoppe ut et vindu, det selv om verandadøra stort sett var like ved.

– Så nære på var det.

Blir på stedet

Søndag morgen er huset stort sett helt nedbrent. Garasjen, som er er tett på boligen er foruten et knust vindu ikke skadd av brannen.

– Vi kontrollerte brannen og fikk på den måten berget garasjen, og også sørget for at brannen ikke smittet videre til nabohuset. Vi gjorde likevel selvfølgelig alt vi kunne for å stoppe brannen i huset, understreker Jensen, som forklarer at bregrepet «kontrollert nedbrenning», som ble annonsert fra politiet om brannen, ofte kan misforstås.

– Hvor lenge kommer dere til å være på stedet her?

Det er fortsatt en masse brennbart materiale igjen i den siste delen av huset, og det som er skummelt er om dette plutselig skulle ta fyr. Derfor kommer vi nok til å ha folk her stort sett hele dagen for å ha kontroll på dette, opplyser Jensen.

– Har dere noen formening om brannårsak?

– Det aner vi ikke, men sett fra bygningskonstruksjonen har brannen startet en eller annen plass i stua eller kjøkkenet. Videre blir det politiets oppgave å finne brannårsaken.