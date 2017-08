En gylden mulighet til å bli kvitt gamle båtvrak

I høst iverksettes en ny ordning der fritidsbåter inntil 15 fot kan leveres inn gratis til Senja Avfall.

– Gamle utrangerte platsbåter er et stort problem, og for å få bukt med dette har myndighetene sagt at det skal være gratis å levere inn båter på inntil 15 fot, forteller administrerende direktør Tor Helge Sørensen hos Senja Avfall.

Båtmotor må tas av før båtene leveres inn til avfallsselskapet, men også disse kan leveres inn gratis når olje og drivstoff er tappet av. Båtene som leveres inn vil gå til energigjenvinning, mens eventuelle metaller fjernes og blir materialgjenvunnet.

Håper folk tar tak

– Tror du dere får inn mange båter?

– Det er klart. Med de opplysningene som er lagt ut om ordninga på vår hjemmeside og via myndighetene, håper vi at folk tar tak for å bli kvitt gamle utrangerte fritidsbåter, sier Sørensen.

Innlevering kan skje til alle Senja Avfalls miljøstasjoner.

Første gang

Den administrerende direktøren opplyser at dette er første gang det kommer en spesifikk ordning rettet mot gamle fritidsbåter. Tidligere har man vært nødt til å betale for å levere inn gamle båtvrak.

– Derfor er dette en gylden mulighet med den ordninga som myndighetene har satt i verk, noe som bidrar til at vi blir kvitt de gamle utrangerte båtene som eller bare hadde blitt liggende der, eller i verste fall gravd ned eller brent.

Ordningen med å levere kasserte båter til avfallsbehandling er viktig for å unngå forurensning i vann og sjø. Det har vært arbeidet lenge for å få en slik «sponset» ordning, opplyses det på Senja Avfalls nettside.