Oda er ny leder for journaliststudentene

Oda Stine Viken (22) fra Finnsnes er valgt til ny leder for Norsk Journalistlag sitt studentorgan.

– Det viktigste fremover blir å rekruttere flere studenter til Norsk Journalistlag (NJ), sier den ferske lederen ifølge medienettstedet Medier24.

Viken har flere års erfaring som frilanser i Folkebladet og NRK Troms. Nå studerer hun i Bodø, der hun for tiden tar en bachelor i journalistikk på Nord universitet og jobber som journalist i NRK ved siden av.

– Dette blir veldig spennende og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene i NJ Student - samtidig som de skjer mye annet med skole og andre ting i høst, sier hun til Medier24.

Hun sier at noe av det viktigste fremover blir å få flere journaliststudenter til å bli med inn i fellesskapet i Norsk Journalistlag.

– Det er viktig at vi har hverandre å støtte oss på og at det finnes en sosial arena utenfor skolen på de ulike skolene. Også har NJ et godt tilbud som mange studenter bør benytte seg av, sier hun til nettstedet.

Lars Hægeland fra Volda er nestleder for journaliststudentene.

I Folkebladet laget hun blant annet serien «Oda tester idretter» i 2015.

