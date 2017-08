Ja, vi skal få se sola i helga

Ifølge værvarselet byr helga på varierende forhold, men sola ser i hvert fall ut til å "stikke innom".

Foruten et lite solgløtt på starten av dagen, ser det for det meste ut til å bli overskyet og grått på Finnsnes fredag. Utover dagen skal temperaturen likevel stige, Yr.no melder sågar om at vi skal få oppleve 18 grader etter hvert.

Lørdagen skal ifølge værmeldinga starte med strålende sol. Dessverre ligger det an til at det blir å skye over utover dagen. Også lørdag meldes det om temperaturer opp i 18 grader.

Søndag ser det ut til å bli grått, vått og kaldt. Dagen starter med en skikkelig regnskyll, som på ettermiddagen skal begynne og avta før den forlater ut på kvelden. Varmeste meldte temperatur for søndag er 13 grader.

For Bardufoss er det stort sett det samme værmønsteret som er meldt for helga. Litt varmere temperaturer er meldt her, på lørdag 21 grader.