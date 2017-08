Brith fra Torsken kan bli årets ildsjel

Brith Sørensen fra Torsken Turgruppe er den ene av tre finalister til å bli friluftslivets ildsjel 2017.

Det er Norsk Friluftsliv som hvert år deler ut den gjeve friluftsprisen, og i år gikk prisen til Tursøstre. Det skal imidlertid deles ut én pris til, nemlig friluftslivets ildsjelpris, og i år er det intet mindre enn ei dame fra Torsken som står som en av tre finalister til å få denne, Brith Sørensen fra Torsken turgruppe.

– For oss er det veldig viktig å ha ildsjeler som gløder for friluftslivet. Denne prisen er vår måte å gi en takk til ildsjelene, og viser hvor viktig deres bidrag er, både for friluftslivets egenverdi, men også for folkehelsen, sier juryleder Dag Kaas.

Stemmes frem med sms

Friluftslivets Ildsjelpris ble opprettet for å hedre de mange frivillige som hver dag står på for friluftslivet. Det være seg å sette opp turskilt, legge skispor, arrangere turer, eller stå på for at barn og unge skal ha gode fritidstilbud landet over. Prisen eies og deles ut av Norsk Friluftsliv og festivalen Friluftsliv for alle.

Fra søndag 20. august til onsdag 30. august kan man stemme på sin ildsjelfavoritt via SMS. Det er gratis å stemme, og man kan stemme så mange ganger man ønsker.

En eksplosiv kraft

Om kandidat Brith Sørensen står dette beskrevet:

"Brith Sørensen flyttet tilbake til fjord og fjell på yttersida av Senja da hun pensjonerte seg fra lærerjobben på Finnsnes. Hun ble umiddelbart en eksplosiv kraft i lokalsamfunnet, og i 2011 dannet hun Torsken Turgruppe. Turgruppa er svært aktiv med både turer og sammenkomster, lavterskel trimtilbud, skilting og merking, rydding av stier, annonsering m.m., med Brith Sørensen som leder og primus motor. Sørensen omtales som Torsken kommunes friluftlivsressurs og folkehelsekoordinator – på frivillig basis."

De to andre kandidatene til ildsjelprisen er Kåre Haug fra Skiforeningen og Evenes Turlag.