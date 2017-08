Alkosalg eneste sak på agendaen

En sak står på sakslista når formannskapet i Lenvik har møte i neste uke - alkoholsalg på valgdagen.

AS Vinmonopolet lurer på hvordan Lenvik kommune stiller seg til spørsmålet om salg av alkohol på valgdagen 11. september. For som kjent er det nå, etter at alkoholloven ble endret, opp til kommunene selv å avgjøre om ølsalg skal være tillatt dagen da det norske folk går til stemmeurnene.

Mandag 21. august stimler formannskapspolitikerne i Lenvik til rådhuset for å ta stilling til spørsmålet.

Eneste mulighet

Alkoholsalgsaken er faktisk også den eneste saken som står på sakslista denne dagen.

"På grunnlag av henvendelse fra AS Vinmonopolet om salg av alkohol på valgdagen og ordførerens ønske om politisk behandling av saken, fremlegges den til behandling slik at nærmere avklaring av spørsmålet kan finne sted før valget», heter det i innkallinga.

Ettersom neste formannskapsmøte ikke finner sted før 12. september – dagen etter stortingsvalget, var ordføreren altså nødt til å ta opp denne saken nå, selv om det ble eneste sak på sakslista.

Har tidligere sagt nei

I en ruspolitisk handlingsplan, vedtatt i 2014, slo kommunestyret fast en rekke retningslinjer for salg av alkohol i Lenvik, og da blant annet at salg av alkoholholdig drikke ikke skal finne sted på valgdagen. Bestemmelsen ble opprettholdt da kommunestyret på nytt så på saken i 2015.

Rådmannen har lagt frem to alternativer til vedtak denne gangen. Det ene at bestemmelsen fra 2014, om at alkoholsalg på valgdagen ikke tillates, videreføres. Det andre alternativet er å oppheve denne bestemmelsen.