Purrer på Vegvesenet

Snart to år er gått siden Torsken-ordføreren ba Statens Vegvesen om å sette opp et busskur i Torsken. Fortsatt venter han på svar på henvendelsen.

I slutten av september i 2015 sendte Torsken kommune henvendelsen til Statens Vegvesen. Torsken-ordfører Fred Ove Flakstad konstaterer imidlertid at det er blitt stille rundt busskurforespørselen.

– I deres svar datert 05.11.2015 ble det angitt at vi kunne forvente svar i saken desember 2015, og at dere skulle ta kontakt med fylkeskommunen i sakens anledning. Jeg har ikke registrert noen tilbakemelding i saken, påpeker Flakstad i et purrebrev til Vegvesenet.

Mange venter på bussen

Flakstad ber på nytt om å få satt opp et busskur i Torsken.

– Det er over 30 barn fra 1. til 10 klasse, samt flere flyktninger, som skal på skole til Gryllefjord og flere som skal videre til Finnsnes med busshver dag, poengterer han.

Videre viser Flakstad til at det er mange skole- og reisedager i løpet av året, og at været er svært varierende gjennom årets ulike årstider.

Håp for høsten

– Når det regner, stormer eller er sludd vil det være greit med et busskur for våre elever og reisende. I dag står elevene og andre på veiskulderen og venter på bussen, skriver ordføreren.

Han ber Statens Vegvesen og Troms fylkeskommune om å se på saken, slik at det allerede høsten 2017 kan komme på plass et busskur i Torsken.