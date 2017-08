Finnsnes-mann deltar i TV2 Zebra-serie

Ti friluftsmennesker skal ut på et unikt eventyr i TV 2 Zebras nye serie ”Alene”, en av dem er Terje Heiberg fra Finnsnes.

Ti erfarne friluftsmennesker i alderen 21 til 62 år blir i Tv2 Zebra-serien "Alene" sendt ut på et unikt eventyr – isolert i den norske villmarken. "Kun utstyrt med kamera og enkle fangstredskaper, blir hver og en overlatt til seg selv", heter det i en pressemelding fra Tv2 Zebra.

Til Altevatn

Deltakerne aner ikke hvor de skal. Hver og en blir fraktet ut til hvert sitt område rundt Altevatn, som ligger 480 meter over havet ved tregrensen i Troms fylke. Her skal de lage leir, skaffe nok mat og takle ensomheten. Deltakerne filmer alt selv og det er deres kommentarer og opplevelser som driver historien. Når de ikke takler mer – kan de be om å bli hentet hjem. Vinneren er den som makter å være lengst alene.

- TV 2 er stolte av å presentere en realityserie med et tema og innhold som veldig mange nordmenn har et forhold til. Hvem av oss har ikke lurt på om vi hadde klart oss alene ute i naturen? I Alene får vi et nært og spennende innblikk i hverdagen til deltakerne og deres utfordringer med å skaffe mat og ikke minst takle ensomheten, sier Torkil G. Auran, programredaktør i TV 2.

Basert på amerikansk konsept

Det er ikke voldsomt med utstyr deltakerne får dra med seg ut i villmarka. Kun presenning, kniv, øks, tennstål, sovepose, liggeunderlag og helt enkelt fiskeutstyr står på utstyrslista. Terje Heiberg fra Finnsnes er en av de ti deltakerne som får bryne seg på den ensomme tilværelsen. Herberg, som er vekter av yrke, er den eneste deltakeren fra Troms fylke.

"Alene" er basert på amerikanske ”Alone”, og produsert av ITV Studios Norway på lisens fra A&E Television Networks. TV-serien har premiere 22. august.

Folkebladet har ikke lyktes med å komme i kontakt med Heiberg torsdag morgen.

Her kan du se promoen av "Alene".