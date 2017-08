15 år gammel sjåfør stoppet av politiet

Da politiet stanset en bil på Silsand natt til torsdag, oppdaget de en vel ung bilfører.

Hendelsen fant sted på Silsand på Senja klokken 01.50 natt til torsdag. Da politiet stanset personbilen, viste det seg at bilfører var en gutt på 15 år. Med seg i bilen hadde gutten to jevnaldrende passasjerer. Ungdommenes foreldre er varslet, og politet melder på Twitter at det er opprettet sak på forholdet.

Utover denne hendelsen, har ikke Troms politidistrikt meldt om flere hendelser fra natta.