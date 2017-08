Ser ikke behov for ytterligere innstramminger

Statsminister Erna Solberg mener dagens innvandringspolitikk er stram nok.

– Vi har en stram innvandringspolitikk i dag. Jeg er i hovedsak fornøyd med hovedgrepene vi har tatt, selv om vi må være beredt til å gjøre tilpasninger hvis tilstrømmingen skulle bli sterk, sier Solberg til NTB i Arendal.

Til og med juni hadde vel 2.300 personer søkt om asyl i Norge. Omtrent halvparten av disse er søkere overført til Norge gjennom Norges deltakelse i i EUs relokaliseringsprogram fra Hellas og Italia. Det er en merkbar nedgang sammenlignet med "normalår", der antallet asylsøknader gjennomsnittlig har ligget på rundt 10.000 årlig. Sammenlignet med toppåret 2015 da vel 30.000 søkte asyl i Norge, har asyltilstrømmingen nærmest stupt. Frp-leder Siv Jensen er fornøyd med nåsituasjonen, men vil likevel stramme inn ytterligere.

– Nå har vi fått kontroll på dette, og det må vi fortsette å ha. Derfor må vi fortsette å stramme inn der behovene er store, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

Frp har tatt til orde for flere endringer i innvandrings- og integreringspolitikken, blant annet mener partiet det er grunn til å ytterligere skjerpe inn på kravene til familiegjenforening.

- Vi mener vi må stramme inn i særfordelene for flyktninger og i reglene for familiegjenforening, sier Jensen, som også vil ha et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager.

Andre forslag Frp har tatt til orde for er obligatorisk kroppsundersøkelse av jenter i grunnskolen for å avdekke og hindre omskjæring, det å nekte imamer med ekstreme holdninger og andre hatpredikanter å komme til Norge, samt oppfordring til å melde ifra til UDI om man ser flyktninger som reiser til hjemlandet på ferie.