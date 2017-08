Nektet å betale bot – nå må han møte i retten

Lenvikmannen ble ilagt en bot på 10.000 kroner etter et trafikkuhell. Det var en bot han ikke ønsket å betale.

Mannen var ilagt en bot på 10.000 kroner for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt i trafikken. Bakgrunnen var en hendelse i juli i fjor der uhellet var ute under en kjøretur på Senja. I forelegget beskrives det hvordan mannen skal ha havnet utenfor veien med høyre hjulpar og traff en stein, noe som gjorde at han mistet kontrollen over bilen som stansen med fronten i grøfta.

Mannen sjøl fikk som en følge av sammenstøtet flere kutt i en hånd, samt at en passasjer i bilen ble påført et kutt i bakhodet som måtte sys. Bilen fikk også store materielle skader.

Det var det opplyst at saken ble sendt til domstol dersom forelegget ikke ble vedtatt. Mannen var også gjort oppmerksom på at strafferabatt ville bortfalle dersom saken endte i domstolen.

"I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på kr. 12000, subsidiært fengsel i 24 dager, og det vil i tillegg bli krevd saksomkostninger til det offentlige", heter det i forelegget.