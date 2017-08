Må punge ut etter råkjøring

Målselvmann kjørte aldeles for for fort, og er nå dømt til en saftig bot.

I juni i fjor ble motorsyklisten "tatt på fersken" da han kjørte på E6 ved Strupen i Balsfjord. Gjennomsnittfartsmålere viste at han holdt en gjennomsnittshastighet på vel 118 kilometer i timen, det til tross for at høyeste tillatte hastighet var 80 kilometer i timen.

Da forholdet ble behandlet av Senja tingrett nylig, avga målselvmannen en uforbeholden tilståelse av forholdet.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen passende kunne være en bot på 11.000 kroner. Det var et straffenivå tingretten også mente var passende. I tillegg mister mannen retten til førerkortet i seks måneder, dette med bakgrunn i hendelsen i juni, samt at han hadde to aktive prikker på førerkortet fra før.

Selv om boten svei, var det nok tapet av førerkortet som smertet mest for mannen i 20-årene. I retten ga han uttrykk for at tap av førerkortet ville vanskeliggjøre arbeidet hans, og at han vil bli permittert hele vintersesongen uten dette. Retten endret ikke oppfatning av den grunn.

"Tatt i betraktning at tapstiden settes til seks måneder, er retten videre kommet til at virkningen av tap av førerretten ikke fremstår som vesentlig mer byrdefull enn det som normalt kan påregnes", heter det i dommen.