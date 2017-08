Disse damene skal gjøre noe de aldri har gjort før

8. september inviterer Grasmyr sanitetsforening til damens aften.

- Dette er egentlig første gangen vi tar på oss et slikt arrangement, medgir Ann Kristin Hansen, leder av Grasmyr sanitetsforening.

8. september braker det nemlig løs med damenes aften i Grasmyr grendehus. Her blir det foredrag, sosialt samvær, musikalske innslag og mer til.

– Hvordan kom dere på at dere ville arrangere dette?

– Sanitetsforeninga i Skånland har gjort noe lignende, men stor suksess, så vi har egentlig lånt litt av deres konsept - noe vi har fått lov til av dem også, smiler Hansen.

Mer enn kjerringforening

I anledning arrangementet stiller Cecilia Skavland fra sekretariatet til Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) som foredragsholder.

– Hun skal fortelle om sanitetsforeningen. Det er nok mange som ser for seg at vi bare er gamle kjerringer som driver med håndarbeid, drikker kaffe og selger lodd. Vi har nok ikke vært så flinke til å markedsføre oss sånn sett, poengterer Edel Hanssen.

Hun viser til at er en veldedig forening, som bidrar med midler både til konkrete lokale formål og til forskning.

– Det er for eksempel få som vet at det var sanitetsforeninga som utstyrte helsestasjonen for ungdom, og at vi driver veiledningssentre for pårørende til rusavhengige, sier Hanssen.

– Da vi hadde stand på Gibostadmartnan nylig, fikk jeg spørsmål om hva pengene vi samler inn egenlig går til. Folk ble forbauset da jeg fortalte om forskningsfondene vi bidrar til, legger Gunn-Karin Nordli til.

Har fått frie tøyler

Til tross for at det er damenes aften, er det en mann som skal holde kveldens andre foredrag, nemlig tidligere kvinnelandslagstrener, Roger Finjord. Nøyaktig hvilket tema han skal formidle er litt uvisst.

– Han har fått frie tøyler. Jeg har hørt Finjord en gang tidligere, og det jeg kan si er at det var veldig artig, understreker Hansen.

Håper på minst hundre

Arrangementet er åpent for alle damer, medlemmer av sanitetsforeninger eller ikke, men man er på forhånd nødt til å melde seg på. Arrangørene har satt påmeldingsfristen til 5. september.

– Hvor mange håper dere kommer?

– I Skånland har de hatt slike arrangementer som dette i tre-fire år, og de opplever at de er ikke kan ta imot alle som ønsker å delta. Vi håper jo det blir like stor interesse her, og at det i hvert fall kommer minst hundre. Da går vi i hvert fall ikke i minus, for å si det sånn, sier Hanssen.

– Men menn får ikke komme på damenes aften?

– Nei, de er ekskludert denne gangen, men de kan få stå i oppvasken, humrer Hansen.