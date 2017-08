Dette skjedde i natt mens du sov

Natta har vært stille i hele fylket.

Natta har ikke vært av den travle sorten for Troms politidistrikt, i hvert fall sett hvis man skal basere seg på det som er lagt ut på twitter i løpet av de små timer. Politiet har kun lagt ut én melding, og i denne konstateres det at den ene av de to personbilsjåførene som kolliderte på E6 i Salangsdalen mandag kveld, er mistenkt for brudd på vikeplikten. Det ble av den grunn tatt beslag i førerkortet.

05.05: En buss med 20 personer har kjørt av veien ved Fiskefjorden i Tjeldsund kommune, rapporterer politiet i Nordland. Én person i bussen lettere skadet, og nødetatene på tur til stedet.

05.38: Nord-Koreas leder kum Jong-Un vil foreløpig ikke beordre et rakettangrep mot Guam, melder VG. Dette uttalte han i forbindelse med at planene for et mulig angrep mot det amerikanske territoriet ble lagt frem av militæret tirsdag.